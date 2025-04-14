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14 апреля, 22:15

Мэр Москвы

Собянин: во Внукове открыта новая школа

Собянин: во Внукове открыта новая школа

Собянин сообщил об открытии школы, детского сада и здания суда в ТиНАО

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Новый корпус школы № 1788 открылся в ТиНАО 14 апреля. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Здание рассчитано на 1 000 мест, в нем есть все необходимое для комфортного обучения и творчества. В школе сделали универсальные и специализированные кабинеты, лабораторно-исследовательские комплексы, творческую мастерскую, многофункциональный актовый зал, а также пространства для занятий музыкой и танцами.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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