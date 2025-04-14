Собянин: во Внукове открыта новая школа

Новый корпус школы № 1788 открылся в ТиНАО 14 апреля. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Здание рассчитано на 1 000 мест, в нем есть все необходимое для комфортного обучения и творчества. В школе сделали универсальные и специализированные кабинеты, лабораторно-исследовательские комплексы, творческую мастерскую, многофункциональный актовый зал, а также пространства для занятий музыкой и танцами.

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