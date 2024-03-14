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Новости

14 марта, 12:00

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Новости часа: Собянин рассказал о планах развития коммунально-инженерной инфраструктуры

Новости часа: Собянин рассказал о планах развития коммунально-инженерной инфраструктуры

Собянин рассказал о планах развития коммунально-инженерной инфраструктуры Москвы

Собянин рассказал о планах развития коммунально-инженерной инфраструктуры Москвы

Собянин пригласил москвичей принять участие в выборах президента России

Собянин: каждый второй москвич получил доступ к электронной медкарте

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более трех тысяч километров инженерных сетей построят и реконструируют в Москве в 2024 году. О планах развития коммунально-инженерной инфраструктуры рассказал Сергей Собянин.

Новый московский городской вокзал Митьково планируют открыть летом 2024 года. Его строят на границе районов Сокольники и Красносельского недалеко от Русаковской улицы, сообщается на сайте Московской железной дороги.

Более тысячи мастер-классов подготовили для гостей фестиваля "Московская Масленица". Об этом сообщала заммэра Наталья Сергунина.

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