Новости часа: Собянин рассказал о планах развития коммунально-инженерной инфраструктуры

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более трех тысяч километров инженерных сетей построят и реконструируют в Москве в 2024 году. О планах развития коммунально-инженерной инфраструктуры рассказал Сергей Собянин.

Новый московский городской вокзал Митьково планируют открыть летом 2024 года. Его строят на границе районов Сокольники и Красносельского недалеко от Русаковской улицы, сообщается на сайте Московской железной дороги.

Более тысячи мастер-классов подготовили для гостей фестиваля "Московская Масленица". Об этом сообщала заммэра Наталья Сергунина.