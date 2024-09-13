Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 сентября, 14:45

Новости

Новости часа: завершено благоустройство территории у прудов на Чертановской улице

Новости часа: завершено благоустройство территории у прудов на Чертановской улице

Мэр Москвы сообщил о завершении благоустройства территории у прудов в Чертанове

Новости часа: Собянин поддержал проведение Московского финансового форума

Новости часа: сотрудники "Моих документов" 10 лет работают по московскому стандарту

Новости часа: осенью в Манеже пройдет Московский финансовый форум

Московский финансовый форум пройдет в ЦВЗ "Манеж" 18 октября

Собянин: сотрудники "Моих документов" 10 лет работают по московскому стандарту

Сергей Собянин открыл корпус лучевой терапии ММКЦ "Коммунарка"

Сергей Собянин открыл новый участок дублера Калужского шоссе

Новости часа: Сергей Собянин открыл корпус лучевой терапии ММКЦ "Коммунарка"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Благоустройство территории у прудов завершили на Чертановской улице. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Более 16 тысяч москвичей приступили к переезду по реновации с начала года, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По данным синоптиков, желтый уровень погодной опасности из-за аномальной жары объявили в Москве и области.

Читайте также
мэр МосквыгородблагоустройствореновацияобществопогодавидеоРоман КарловКсения Чепенко
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика