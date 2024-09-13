Новости часа: завершено благоустройство территории у прудов на Чертановской улице

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Благоустройство территории у прудов завершили на Чертановской улице. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Более 16 тысяч москвичей приступили к переезду по реновации с начала года, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По данным синоптиков, желтый уровень погодной опасности из-за аномальной жары объявили в Москве и области.