Новости часа: Собянин рассказал о масштабной модернизации спортзала "Дружба" в "Лужниках"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В "Лужниках" открыли обновленный универсальный спортивный зал "Дружба". Об этом сообщил Сергей Собянин.

Электробусы в новом дизайне поступят в Москву в 2024 году, рассказал заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

На площадках пяти крупнейших вузов Москвы пройдет День финансовой грамотности. Об этом заявили в департаменте финансов.