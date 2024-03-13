13 марта, 13:00Новости
Новости часа: Собянин рассказал о масштабной модернизации спортзала "Дружба" в "Лужниках"
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В "Лужниках" открыли обновленный универсальный спортивный зал "Дружба". Об этом сообщил Сергей Собянин.
Электробусы в новом дизайне поступят в Москву в 2024 году, рассказал заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
На площадках пяти крупнейших вузов Москвы пройдет День финансовой грамотности. Об этом заявили в департаменте финансов.