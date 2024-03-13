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Новости

13 марта, 13:00

Новости

Новости часа: Собянин рассказал о масштабной модернизации спортзала "Дружба" в "Лужниках"

Новости часа: Собянин рассказал о масштабной модернизации спортзала "Дружба" в "Лужниках"

Сергей Собянин открыл обновленный универсальный спортзал "Дружба" в "Лужниках"

Новости часа: в столичных колледжах появится 10 тысяч дополнительных мест для москвичей

Собянин утвердил создание в колледжах 10 тысяч дополнительных мест для москвичей

Сергей Собянин выделил грант на развитие венчурных инвестиций в Москве

В колледжах Москвы создадут 90 мастерских и лабораторий – Собянин

Собянин: каждый второй москвич получил доступ к электронной медкарте

Собянин рассказал о развитии единого транспортного пространства Москвы и области

Новости часа: площадки масленичного фестиваля отметили в приложении "Московский транспорт"

Новости часа: в начале марта качество воздуха проверили в 31 районе Москвы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В "Лужниках" открыли обновленный универсальный спортивный зал "Дружба". Об этом сообщил Сергей Собянин.

Электробусы в новом дизайне поступят в Москву в 2024 году, рассказал заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

На площадках пяти крупнейших вузов Москвы пройдет День финансовой грамотности. Об этом заявили в департаменте финансов.

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