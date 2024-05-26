МИД: контакты "арктической пятерки" были прерваны не по инициативе России

Фото: 123RF/czdistagon

Взаимодействие "арктической пятерки" (Россия, Дания, Канада, Норвегия, США) по проблемным вопросам, связанным с континентальным шельфом, было прекращено. Об этом сообщил РИА Новости директор правового департамента МИД России Максим Мусихин.

По его словам, теперь никто из стран не информирует объединение о готовящихся шагах, не проявляет озабоченности. Однако Мусихин подчеркнул, что это произошло не по вине РФ.

"Это не наша проблема. Фактически США и другие западные представители пятерки добровольно лишили себя возможности в доверительном ключе обсуждать эти серьезные вопросы", – добавил он.

Ранее в СМИ писали, что армия Штатов готовится к конфликтам в холодном климате, это связано с беспокойствами США по поводу действий Москвы и Пекина в Арктике. Журналисты уточнили, что возможности американских военных осуществлять операции на Севере значительно сократились после завершения холодной войны и начала конфликтов на Ближнем Востоке.