ТАСС: взрывы произошли в Киевской области Украины

Фото: depositphotos/billperry

Взрывы прогремели в Киевской и еще нескольких областях Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные издания.

Так, о звуках взрывов также сообщают в Житомирской области. Помимо этого, повторные взрывы произошли в Хмельницкой области. На момент публикации воздушная тревога отменена во всех областях Украины.

Ранее ночью сирены воздушной тревоги звучали по всей территории страны. Сообщалось о серии взрывов в Хмельницкой области, однако какие-либо подробности случившегося не приводились.

До этого российские войска нанесли ракетные удары по военному складу Вооруженных сил Украины, который был расположен в торговом центре "Эпицентр" в Харькове, и уничтожили его.