ТАСС: взрывы прогремели в Хмельницкой области Украины

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Серия взрывов прозвучала в Хмельницкой области на западе Украины. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на украинские издания.

Местные власти пока никак не комментировали ситуацию. Какие-либо подробности или информация о разрушениях инфраструктуры также не приводятся.

На момент публикации воздушная тревога объявлена на всей территории Украины.

Ранее сообщалось, что российские войска нанесли ракетные удары по военному складу Вооруженных сил Украины, который был расположен в торговом центре "Эпицентр" в Харькове, и уничтожили его.

До этого в Минобороны РФ рассказали, что ВС России за неделю нанесли 49 групповых ударов высокоточным оружием и БПЛА по военной инфраструктуре Украины. В результате ударов войска РФ поразили аэродромную инфраструктуру, места хранения ракет, боеприпасов и топлива, цеха производства безэкипажных катеров и беспилотников.