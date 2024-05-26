Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы РФ освободили и взяли под свой контроль село Берестовое в Харьковской области. Об этом заявили в пресс-службе Минобороны России.

Кроме того, подразделению группировки войск "Запад" удалось еще и нанести поражение 77-й аэромобильной бригаде украинских военных в районе Стельмаховки.

В результате Вооруженные силы Украины потеряли на этом участке около 285 человек убитыми и ранеными, а также остались без двух боевых бронемашин, двух автомобилей, американских гаубиц М198 и М119, гаубиц Д-20 и Д-30.

Ранее российские военные освободили населенный пункт Архангельское Донецкой Народной Республики. В Минобороны РФ подчеркнули, что освободить очередной населенный пункт удалось благодаря успешным боевым действиям подразделений группировки войск "Центр".

До этого стало известно, что подразделения "Южной" группировки ВС России освободили село Клещеевка в ДНР. В министерстве уточнили, что российские военные нанесли поражение живой силе и технике 33-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ) и 116-й бригаде теробороны в районах населенных пунктов Георгиевка, Острое и Константиновка ДНР.

