Движение затруднено на 44-м км МКАД из-за ДТП

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

ДТП с участием легкового автомобиля произошло на внутренней стороне 44-го километра МКАД. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

На место уже прибыли оперативные службы Москвы, которые устанавливают информацию о возможных пострадавших.

Из-за аварии движение затруднено в 4, 5 и 6 полосах. Автомобилистов призвали заранее выбирать пути объезда.

Ранее несколько автомобилей столкнулись на Юго-Восточной хорде в Москве, в районе дома 3 корпуса 14 по Дорожной улице. В связи с ДТП движение в сторону Севанской улицы было временно затруднено.

До этого в Москве на улице 1-й Машиностроения грузовик насмерть сбил 8-летнего ребенка, проехав на красный сигнал светофора. Прокуратура ЮВАО возбудила в отношении 40-летнего водителя уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств".