Водитель сбил девочку на велосипеде на юго-западе Москвы

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Мужчина за рулем автомобиля на юго-западе Москвы сбил ребенка. Об этом сообщает телеграм-канал столичной прокуратуры.

По информации ведомства, родители везли девочку 2020 года рождения на велосипеде и во время того, как они переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, на нее наехал водитель, который был за рулем "Киа". В результате ребенка госпитализировали.

Прокуратура начала проверку по факту этого инцидента. Ход и ее результаты будут находиться на контроле ведомства.

Ранее водитель автомобиля "Тойота" сбил человека на моноколесе на Ленинградском проспекте в Москве. В результате аварии мужчина 1988 года рождения от полученных травм скончался на месте происшествия. Столичная Госавтоинспекция в связи с инцидентом организовала проверку.

