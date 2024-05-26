Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Московский мотофестиваль стартовал на Воробьевых горах. Об этом заявил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По его словам, 26 мая станет знаменательным днем для байкером. Как утверждает заммэра, в этом году фестиваль может стать рекордным. Он напомнил, что мероприятие проводится в столице уже десятый раз и в этот раз на Воробьевы горы приехали более 10 тысяч мотоциклистов.

Всего в Москве насчитывается 100 тысяч байкеров и их число каждый год растет, добавил Ликсутов. При этом он подчеркнул, что число аварий с их участием постепенно сокращается.

"Если брать 2010 год и сегодня, это минус 22%. Огромная цифра. Но я считаю, что есть еще заделы для того, чтобы на дорогах Москвы было безопаснее", – заявил заммэра.

Для проезда мотоколонны в Москве временно перекрыли Садовое кольцо и ряд других столичных улиц, а также изменили маршруты общественного транспорта.

