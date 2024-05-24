Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Трамваи не будут ходить между Павелецким вокзалом и метро "Чистые пруды" 26 мая из-за мотофестиваля, сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

Проехать по такому маршруту не получится примерно с 11:00 до 13:00. В это время трамваи поедут по измененным маршрутам. В частности, трамвай А будет ходить от Новоконной площади через метро "Пролетарская" до МЦК Дубровка, № 3 пойдет от метро "Чертановская" через Павелецкий вокзал до метро "Пролетарская", а № 39 – от метро "Университет" через Павелецкий вокзал до метро "Пролетарская".

Вместо трамваев пассажиров призывают пользоваться метро и автобусами м7, е70, м90.

В Дептрансе подчеркнули, что ранее анонсированные изменения в субботу, 25 мая, действовать не будут – в этот день маршруты трамвая не поменяются.

Ранее сообщалось, что мотофестиваль в Москве перенесли с 25 на 26 мая. В Дептрансе уточнили, что им поступило много сообщений с просьбой переноса мероприятия из-за празднования выпускных. Во всех школах 25 мая проведут последний звонок, и родителям выпускников важно быть рядом с детьми, подчеркнули в ведомстве.

Расписание мероприятий на 26 мая не поменяется. Сбор гостей и участников заезда начнется в 09:00. Мотоколонна стартует в 12:00. Развлекательная программа продлится до 18:00. Место встречи и старта остаются неизменными – смотровая площадка на Воробьевых горах.

