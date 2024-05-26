Переменная облачность с грозой ожидается в Москве 26 мая

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Переменная облачность, а также местами кратковременный дождь и гроза прогнозируются в столице в воскресенье, 26 мая. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

По данным метеорологов, температура воздуха днем в Москве будет в пределах от 26 до 28 градусов, по области – от 23 до 28 градусов.

Северный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду. Атмосферное давление составит 755 миллиметров ртутного столба.

Ночью столбики термометров опустятся в столице до плюс 9 градусов, в Подмосковье – до плюс 6 градусов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщал, что температура в Москве может составить 29 градусов на следующей неделе.

До этого руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов рассказал, что в первых числах июня в Москве установится теплая погода, температура воздуха поднимется до 27 градусов.