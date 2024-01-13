Новости часа: электробусы вышли почти на 40 новых маршрутов в Москве в 2023 году

Электробусы вышли почти на 40 новых маршрутов в Москве в 2023 году. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Оранжевый уровень погодной опасности объявили в столице из-за похолодания до минус 30 градусов. Об этом сообщает Гидрометцентр.

Новую программу "Инженерия наноматериалов" открыли в Московской технической школе. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

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