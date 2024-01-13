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Новости

Новости

13 января, 22:30

Новости

Новости часа: электробусы вышли почти на 40 новых маршрутов в Москве в 2023 году

Новости часа: электробусы вышли почти на 40 новых маршрутов в Москве в 2023 году

В Москве подвели итоги внедрения ИИ в разных сферы жизни

Новости часа: стало известно о победах москвичей в конкурсах "Движения первых"

Новости часа: на ВДНХ зарегистрировали брак с использованием биометрических данных

Новости часа: 400 мероприятий организовали в культурных центрах Москвы в праздники

В Москве работает более 900 культурных центров – Сергей Собянин

Новости часа: барельефам на станции метро "Новокузнецкая" вернули исторический облик

Сергей Собянин поздравил столичных журналистов с Днем российской печати

Новости часа: на станции метро "Новокузнецкая" отреставрировали исторические барельефы

Барельефам на станции метро "Новокузнецкая" вернули исторический облик – Собянин

Электробусы вышли почти на 40 новых маршрутов в Москве в 2023 году. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Оранжевый уровень погодной опасности объявили в столице из-за похолодания до минус 30 градусов. Об этом сообщает Гидрометцентр.

Новую программу "Инженерия наноматериалов" открыли в Московской технической школе. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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