13 января, 21:30Новости
Новости часа: стало известно о победах москвичей в конкурсах "Движения первых"
Победителями всероссийских конкурсов "Движения первых" стали 110 московских школьников и студентов колледжей. Об этом рассказал Сергей Собянин.
Более 10 тысяч раз за каникулы пользователи портала "Узнай Москву" ознакомились с прогулочными маршрутами. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
Движение в районе пересечения Бесединского шоссе и улицы Красный Луг ограничат с 15 января до 30 августа. Об этом сообщает Дептранс.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
Читайте также