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Новости

13 января, 21:30

Новости

Новости часа: стало известно о победах москвичей в конкурсах "Движения первых"

Новости часа: стало известно о победах москвичей в конкурсах "Движения первых"

Новости часа: на ВДНХ зарегистрировали брак с использованием биометрических данных

Новости часа: 400 мероприятий организовали в культурных центрах Москвы в праздники

В Москве работает более 900 культурных центров – Сергей Собянин

Новости часа: барельефам на станции метро "Новокузнецкая" вернули исторический облик

Сергей Собянин поздравил столичных журналистов с Днем российской печати

Новости часа: на станции метро "Новокузнецкая" отреставрировали исторические барельефы

Барельефам на станции метро "Новокузнецкая" вернули исторический облик – Собянин

Собянин: столица 10 лет внедряет технологии искусственного интеллекта

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о победах москвичей в конкурсах "Движения первых"

Победителями всероссийских конкурсов "Движения первых" стали 110 московских школьников и студентов колледжей. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Более 10 тысяч раз за каникулы пользователи портала "Узнай Москву" ознакомились с прогулочными маршрутами. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Движение в районе пересечения Бесединского шоссе и улицы Красный Луг ограничат с 15 января до 30 августа. Об этом сообщает Дептранс.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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