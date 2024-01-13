Новости часа: стало известно о победах москвичей в конкурсах "Движения первых"

Победителями всероссийских конкурсов "Движения первых" стали 110 московских школьников и студентов колледжей. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Более 10 тысяч раз за каникулы пользователи портала "Узнай Москву" ознакомились с прогулочными маршрутами. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Движение в районе пересечения Бесединского шоссе и улицы Красный Луг ограничат с 15 января до 30 августа. Об этом сообщает Дептранс.

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