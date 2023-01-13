Собянин вручил премии Москвы 2022 года в области журналистики в День российской печати

В День российской печати в Москве вручили премии в области журналистики. Лауреатами стали 28 представителей столичных СМИ.

Ежегодные премии все лауреаты получили из рук Сергея Собянина. Церемония награждения прошла в белом зале столичной мэрии.

Из шести тысяч наиболее массовых печатных изданий страны более половины выпускаются в Москве. Среди них – около 300 федеральных и городских газет и около трех тысяч журналов. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.