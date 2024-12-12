Собянин: Москва – лидер России по объему несырьевого неэнергетического экспорта

Москва лидирует среди российских регионов по объему несырьевого неэнергетического экспорта. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

С января по сентябрь этого года на столицу приходится 17% от общероссийского показателя. Большая часть – 61% – это продукция промышленности. Почти 39% составили товары агропромышленного сектора: кондитерские изделия, безалкогольные напитки, продукты для здорового питания и прочие изделия.

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