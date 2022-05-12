Собянин рассказал о создании кинематографического квартала в районе Раменки

В Раменках появится кинематографический квартал. 11 новых улиц района назовут в честь любимых актеров и режиссеров. Об этом рассказал Сергей Собянин.

По словам мэра, новые улицы будут названы в честь Сергея Бондарчука, Леонида Гайдая, Анатолия Папанова, Олега Табакова, Василия Ланового, Алексея Баталова, Евгения Евстигнеева, Иннокентия Смоктуновского, Олега Янковского, Фаины Раневской и Андрея Миронова.

Идею поддержали москвичи. Названия выбрали в результате крупнейшей серии голосований, которое проводилось на платформе "Активный гражданин". В ходе опроса, который длился с конца декабря, собрали порядка 10 миллионов мнений. После этого свои имена получили 28 городских объектов, в том числе и станции метро.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

