Сергей Собянин рассказал о развитии космической отрасли в Москве

Страна отмечает День космонавтики и 65 лет со дня полета Юрия Гагарина. Власти Москвы отмечают вклад столицы в развитие космической отрасли в промышленности образовании и культуре. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Музей космонавтики на ВДНХ за прошлый год принял более 770 тысяч посетителей. В его коллекции свыше 110 тысяч экспонатов включая спускаемые аппараты корабля Союз и первый искусственный спутник Земли. Центр "Космонавтика и авиация" на ВДНХ за 8 лет посетили более 4 миллионов человек.

