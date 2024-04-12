Новости часа: территории еще четырех московских больниц будут благоустроены

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Территории у четырех больниц в Москве благоустроят. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Выпуск новой модели "Москвич 8" запланирован на конец 2024 года, рассказал заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Более 5,7 тысячи человек в Москве прошли с января полный курс вакцинации от клещевого энцефалита. Об этом заявили в Роспотребнадзоре.