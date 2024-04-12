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Новости

Новости

12 апреля, 00:00

Новости

Новости часа: территории еще четырех московских больниц будут благоустроены

Новости часа: территории еще четырех московских больниц будут благоустроены

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 11 апреля

Новости часа: в новом здании для мировых судей в Москве размещаются 10 судебных участков

Мэр Москвы сообщил о готовности речных вокзалов к началу навигации

Новости часа: в Москве расширят парковки на территории четырех больниц

Собянин принял решение о благоустройстве территорий четырех городских больниц

Собянин открыл новое здание для мировых судей в Ново-Переделкине

Новости часа: территории четырех больниц благоустроят в столице

Новости часа: мэр Москвы сообщил о готовности речных вокзалов к началу навигации

Мэр Москвы сообщил о готовности речных вокзалов к началу навигации

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Территории у четырех больниц в Москве благоустроят. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Выпуск новой модели "Москвич 8" запланирован на конец 2024 года, рассказал заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Более 5,7 тысячи человек в Москве прошли с января полный курс вакцинации от клещевого энцефалита. Об этом заявили в Роспотребнадзоре.

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