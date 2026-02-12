Собянин: Москва лидирует по площади и балансу застройки по программе КРТ

Москва лидирует по площади и балансу застройки по программе комплексного развития территорий (КРТ), рассказал Сергей Собянин на своей странице в мессенджере МАХ.

По словам мэра, на месте бывших цехов и пустырей, портящих облик города, появляются современные комфортные кварталы для жизни, работы и отдыха. На данный момент одобрены и находятся на разных стадиях 179 проектов КРТ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.