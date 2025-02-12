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12 февраля, 22:15

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Собянин сообщил о реорганизации территории бывшего Тушинского аэродрома

Собянин сообщил о реорганизации территории бывшего Тушинского аэродрома

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В районе бывшего Тушинского аэродрома построят девять образовательных учреждений. Четыре школы и детских сада уже возводят, еще пять запланированы. Общая площадь новых объектов составит около 150 тысяч квадратных метров.

Как отметил Сергей Собянин, реорганизация территории идет полным ходом – строятся жилые дома, деловые центры, спортивные комплексы. Район развивается по концепции 15-минутного города, где вся инфраструктура будет в шаговой доступности.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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