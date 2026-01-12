Форма поиска по сайту

12 января, 12:15

Мэр Москвы

Собянин: началось строительство пешеходного моста на Болотной набережной

Собянин: Москва расширила общую площадь технопарков до 2,7 млн кв метров

Собянин: открыт первый городской зарядный комплекс для электромобилей

Собянин поблагодарил городские службы за усиленную работу в новогодние дни

Собянин: срок оказания высокотехнологичной хирургической помощи сократят в Москве

Собянин объявил об открытии первого городского зарядного хаба для электромобилей

Собянин рассказал о новинках московского транспорта в 2025 году

Собянин: три подземных пешеходных перехода появились у станции "Лианозово"

Собянин рассказал о достижениях московской медицины в 2025 году

Подготовительные работы к строительству нового пешеходного моста начались на Болотной набережной, сообщил Сергей Собянин в мессенджере МАХ.

Сооружение длиной 170 метров и шириной более 5 метров соединит участки набережной, разделенные улицей Серафимовича. Пропускная способность моста составит до 1,5 тысячи человек в час. Работы будут вестись преимущественно с воды, чтобы проезжая часть оставалась свободной. Для этого задействуют специальный строительный флот, включающий баржи, плавучий кран и буксиры.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

мэр МосквыстроительствогородвидеоЕвгения МирошкинаСтанислав Кулик

