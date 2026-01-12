Собянин: началось строительство пешеходного моста на Болотной набережной

Подготовительные работы к строительству нового пешеходного моста начались на Болотной набережной, сообщил Сергей Собянин в мессенджере МАХ.

Сооружение длиной 170 метров и шириной более 5 метров соединит участки набережной, разделенные улицей Серафимовича. Пропускная способность моста составит до 1,5 тысячи человек в час. Работы будут вестись преимущественно с воды, чтобы проезжая часть оставалась свободной. Для этого задействуют специальный строительный флот, включающий баржи, плавучий кран и буксиры.

