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11 ноября, 14:30

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Собянин рассказал, как вырастут мощности детской больницы святого Владимира

Собянин рассказал, как вырастут мощности детской больницы святого Владимира

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Новый многопрофильный комплекс детской клинической больницы святого Владимира появится в Сокольниках. О строительстве в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

Будущий корпус на 570 коек станет одним из самых современных детских стационаров столицы. В нем разместят 14 операционных, отделение интенсивной терапии для новорожденных и уникальный Центр гравитационной хирургии крови и гемодиализа.

Как отметил мэр, для приема экстренных пациентов будут организована вертолетная площадка. На данный момент комплекс готов уже на 44%.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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