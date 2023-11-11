Собянин рассказал, как вырастут мощности детской больницы святого Владимира

Новый многопрофильный комплекс детской клинической больницы святого Владимира появится в Сокольниках. О строительстве в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

Будущий корпус на 570 коек станет одним из самых современных детских стационаров столицы. В нем разместят 14 операционных, отделение интенсивной терапии для новорожденных и уникальный Центр гравитационной хирургии крови и гемодиализа.

Как отметил мэр, для приема экстренных пациентов будут организована вертолетная площадка. На данный момент комплекс готов уже на 44%.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.