Собянин сообщил о планах масштабного обновления районных спортивных объектов

В столице реализуется масштабная программа обновления спортивной инфраструктуры. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем блоге. По его словам, регулярные тренировки стали стилем жизни для миллионов москвичей, поэтому город создает современные, доступные и многофункциональные центры рядом с домом.

Физкультурно-оздоровительные комплексы будут переоборудованы по новому стандарту: в них появятся просторные залы, тренажерные площадки, бассейны и инвентарь для занятий всеми популярными видами спорта – от йоги до единоборств. Всего в программу включено 175 объектов, включая 57 бассейнов.

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