Собянин: в Мнёвниковской пойме создается современный район для жизни и работы

В Мнёвниковской пойме продолжается комплексное развитие территории. Как сообщил Сергей Собянин, рядом с жилыми кварталами появятся социальные учреждения, спортивные объекты и деловой кластер. Всего под строительство в пойме выделено более 73 гектаров – здесь возводят около 1,8 миллиона квадратных метров недвижимости.

Уже построена школа, активно идет строительство детского сада, спортивной инфраструктуры и ледовой арены. Район получит современную дорожную сеть: в северной части строят путепровод через Северо-Западную хорду, а также съезды на проспект Маршала Жукова.

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