Реконструкция фасадов Центрального Московского ипподрома выполнена на 65%

Реконструкция фасадов главного корпуса Центрального Московского ипподрома выполнена на 65%. Здание является объектом культурного наследия, его исторический облик с лепниной и расписными потолками будет полностью сохранен.

Уже отреставрирована конная колесница (квадрига) на главном корпусе. Теперь она выглядит так же, как в 1950‑х годах. Работы выполнялись непосредственно на кровле без демонтажа.

