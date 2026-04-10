10 апреля, 17:30Мэр Москвы
Мэр Москвы: в 70 районах в рамках реновации обновили инженерную инфраструктуру
За 2 года благодаря программе реновации в 70 районах столицы модернизировали инженерную инфраструктуру, рассказал Сергей Собянин в мессенджере MAX.
Мэр подчеркнул, что жилые комплексы подключают к сетям в приоритетном порядке, а инженерные системы для них строятся заблаговременно. В городе проложили новые кабельные линии, теплосети и трубопроводы водоснабжения, а также возвели канализации.
