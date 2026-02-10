Собянин принял участие в Международном конгрессе государственного управления

В Москве начался первый Международный конгресс государственного управления. Сергей Собянин принял участие в пленарной сессии "Госуправление XXI века: между скоростью и смыслом".

На мероприятии собрались более 1,2 тысячи руководителей федерального и регионального уровня, топ-менеджеров госкорпораций и экспертов. Они обсуждают вопросы повышения эффективности госуправления, цифровой трансформации органов власти, развития человеческого потенциала.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.