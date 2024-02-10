Сергей Собянин: благоустроим в этом году еще два участка парка "Яуза"

Создание масштабного проекта парка "Яуза" на северо-востоке столицы продолжается – работы охватывают 10 районов Москвы. Стало известно, что рядом с Яузой благоустроят еще два участка.

Как уточнил Сергей Собянин в своем телеграм-канале, в новый этап работ вошли территории вдоль Тенистого проезда и Сельскохозяйственной улицы. В целом, за восемь лет привели в порядок 13 участков вдоль Яузы и ее притоков. Завершить создание парка планируют в 2025 году.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.