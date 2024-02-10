Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 февраля, 09:15

Город

Сергей Собянин: благоустроим в этом году еще два участка парка "Яуза"

Сергей Собянин: благоустроим в этом году еще два участка парка "Яуза"

Новости часа: в Москве ввели свыше 1 тыс соцобъектов за 13 лет

Свыше 800 промпредприятий Москвы получили городскую поддержку в 2023 году

(( БЛАГОУСТРОЙСТВО )) Еще два участка парка "Яуза" благоустроят в этом году - Сергей Со

Новости часа: Собянин рассказал, какие участки парка "Яуза" благоустроят в этом году

Новости часа: мэр Москвы рассказал, как город создает условия для развития производства

Сергей Собянин: благоустроим в этом году еще два участка парка "Яуза"

Собянин рассказал о системной поддержке промышленных предприятий Москвы

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о планах строительства соцобъектов в 2024 году

Новости часа: около 120 соцобъектов ввели в эксплуатацию в Москве в 2023 году

Создание масштабного проекта парка "Яуза" на северо-востоке столицы продолжается – работы охватывают 10 районов Москвы. Стало известно, что рядом с Яузой благоустроят еще два участка.

Как уточнил Сергей Собянин в своем телеграм-канале, в новый этап работ вошли территории вдоль Тенистого проезда и Сельскохозяйственной улицы. В целом, за восемь лет привели в порядок 13 участков вдоль Яузы и ее притоков. Завершить создание парка планируют в 2025 году.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыгородблагоустройствопаркивидеоМаксим Шаманин
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика