Москвичам рассказали о погоде 10 февраля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В субботу, 10 февраля, в столице и области ожидается переменная облачность без осадков. На дорогах гололедица, предупреждает Гидрометцентр России.

Днем температура воздуха в Москве будет колебаться в пределах от 11 до 13 градусов мороза, в Подмосковье – от 10 до 15 градусов мороза.

Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 2–7 метров в секунду. Атмосферное давление составит 749 миллиметров ртутного столба.

Ранее москвичей предупредили, что в городе 12 февраля может пройти ледяной дождь. Столбики термометров покажут от минус 9 до минус 7 градусов в Москве и от минус 11 до минус 6 – по области.

Руководитель прогностического центра "Mетео" Александр Шувалов рассказал, что аномальные морозы в конце этой недели возникли из-за формирования на северо-востоке России антициклона. По словам эксперта, в выходные столбики термометров опустятся до показателя в минус 20–23 градуса, а днем – до минус 10–13 градусов.

"Атмосфера": ясная погода ожидается в Москве 10 февраля