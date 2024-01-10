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10 января, 12:00

Новости

Новости часа: Собянин рассказал о планах строительства дорог в Москве в 2024 году

Новости часа: Собянин рассказал о планах строительства дорог в Москве в 2024 году

Собянин: почти 3 тыс предпринимателей получили гарантийную поддержку Москвы

Собянин: в Царицыне построят школу, детсад и спорткомплекс

Собянин открыл электродепо "Аминьевское" Большой кольцевой линии метро

В праздничных мероприятиях в Москве приняли участие 13,3 миллиона человек

Собянин: в 2024 году завершим формирование нового дорожного каркаса Москвы

Новости часа: метро Москвы получило более 10 национальных и международных наград – Собянин

Новости часа: более 13 млн человек приняли участие в новогодних гуляниях – Собянин

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру вторника

В праздничных мероприятиях в Москве приняли участие 13,3 миллиона человек

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Около 94 километров дорог и 15 пешеходных переходов построят в Москве в 2024 году. Об этом заявил Сергей Собянин.

В Москве закончили благоустройство у станции МЦД-4 Поклонная, рассказал заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков

За год посещаемость музеев на ВДНХ выросла на 25%. Об этом сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

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