Новости часа: Собянин рассказал о планах строительства дорог в Москве в 2024 году

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Около 94 километров дорог и 15 пешеходных переходов построят в Москве в 2024 году. Об этом заявил Сергей Собянин.

В Москве закончили благоустройство у станции МЦД-4 Поклонная, рассказал заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков

За год посещаемость музеев на ВДНХ выросла на 25%. Об этом сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.