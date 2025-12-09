Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 декабря, 10:45

Мэр Москвы

Собянин: оплата проезда по биометрии заработала на всех турникетах метро и МЦК

Собянин: оплата проезда по биометрии заработала на всех турникетах метро и МЦК

Мэр Москвы объявил об открытии пяти поликлиник после реконструкции

Собянин: еще пять поликлиник открылись в Москве после реконструкции

Собянин: Москва входит в тройку самых освещенных городов мира

Собянин сообщил о благоустройстве общественных пространств в Москве

Мэр Москвы объявил об открытии пяти поликлиник после реконструкции

Собянин: крупные проекты благоустройства завершили в четырех районах ЮВАО

Собянин сообщил о благоустройстве общественных пространств в Москве

Сергей Собянин рассказал о строительстве детского сада в Марьине

Сергей Собянин рассказал о благоустройстве общественных пространств в Москве

На всех станциях Московского метрополитена и Московского центрального кольца (МЦК) введена возможность оплаты проезда по биометрии. Как пояснил Сергей Собянин, система использует технологию распознавания лица, что позволяет пассажирам проходить через турникеты без карт, телефонов или наличных денег.

Москва является мировым лидером по масштабу внедрения такой технологии на транспорте. Помимо метро и МЦК, биометрическая оплата также доступна в "Аэроэкспрессе", на речных судах и некоторых станциях МЦД.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквытранспорттехнологиигородвидеоИван Евдокимов

Как выбрать натуральную ель на Новый год?

Живую ель не стоит покупать задолго до Нового года – это поможет избежать наценок

При выборе нужно ориентироваться на официальные базары и проверять законность спила

Читать
закрыть

Нужен ли в России запрет на использование детьми соцсетей?

Использование соцсетей более двух часов в день может негативно повлиять на психику ребенка

Дети в соцсетях больше всех уязвимы перед злоумышленниками

Читать
закрыть

Нужно ли усиливать господдержку при аренде жилья в РФ?

Эксперты уверены: меру сложно реализовать в условиях дефицита бюджета

Введение таких мер может создать почву для злоупотреблений

Читать
закрыть

Пострадает ли урожай 2026 года от дефицита осадков зимой?

Для опытных дачников бесснежная погода в начале зимы – это "не аномалия, а ценный подарок"

Эксперты уверены: посадки из-за отсутствия снега не пострадают

Читать
закрыть

Как поддержать здоровье и сон в сезон короткого светового дня?

После пробуждения стоит включать яркий белый или голубой свет

Важно чаще выходить на улицу в светлое время суток

Читать
закрыть

Можно ли сэкономить на горнолыжном отдыхе в РФ в Новый год?

Лучшие предложения по ценам доступны по акциям раннего бронирования

Для экономии стоит путешествовать на личном автомобиле

Читать
закрыть

Зачем в РФ хотят разрешить выплачивать алименты продуктами и одеждой?

Основная цель алиментов – обеспечение интересов ребенка

В Госдуме уверены: мера актуальна в ситуациях конфликта между бывшими супругами

Читать
закрыть

Что известно о проведении военных сборов в РФ в 2026 году?

Путин подписал указ о призыве граждан, пребывающих в запасе, на военные сборы

Сборы представляют собой занятия для восстановления навыков по воинской специальности

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика