Собянин: оплата проезда по биометрии заработала на всех турникетах метро и МЦК

На всех станциях Московского метрополитена и Московского центрального кольца (МЦК) введена возможность оплаты проезда по биометрии. Как пояснил Сергей Собянин, система использует технологию распознавания лица, что позволяет пассажирам проходить через турникеты без карт, телефонов или наличных денег.

Москва является мировым лидером по масштабу внедрения такой технологии на транспорте. Помимо метро и МЦК, биометрическая оплата также доступна в "Аэроэкспрессе", на речных судах и некоторых станциях МЦД.

