Собянин: сбит БПЛА, летевший по направлению к Москве

Минувшей ночью система противовоздушной обороны Москвы отразила атаку ударных беспилотников. Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО сбили два дрона, направлявшихся к столице. На местах падения обломков работают экстренные службы.

По данным Минобороны, всего за ночь российская ПВО уничтожила 86 украинских беспилотников. Наибольшее число дронов было сбито над Курской областью, 16 аппаратов перехватили в Брянской, 15 – в Тульской, по 12 – в Белгородской и Орловской областях.

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