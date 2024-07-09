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Новости

09 июля, 21:00

Город

Москвичам рассказали главные новости 9 июля

Москвичам рассказали главные новости 9 июля

Новости часа: 12,7 тыс жителей юга Москвы получили новые квартиры по реновации

Новости мира: в столице в восьмой раз пройдет конкурс "Лучший книжный магазин Москвы"

Новости часа: предприниматели могут получить образовательную поддержку от города

"Мой район. Новости": на станции метро "Печатники" появится новый выход

Собянин: город поддержит проведение конкурса "Лучший книжный магазин Москвы"

Новости часа: уже 27 домов введены в эксплуатацию по реновации на юге Москвы

Новости часа: 12,7 тыс жителей юга Москвы получили новые квартиры по реновации

Новости часа: Собянин рассказал, как цифровизация изменила столичное здравоохранение

Новости часа: уже 27 домов введены в эксплуатацию по реновации на юге Москвы

В Москве открылся новый центр "Профессии будущего", где можно найти работу или определиться с будущей профессией. Соискателей сопровождает карьерный наставник, который поможет в любой ситуации. Предложить могут востребованные и перспективные специальности.

Жара в Москве с температурой днем выше 25 градусов удержится до 20 июля. Не исключено, что жара сохранится и до конца месяца. На основании долгосрочных прогнозов, до конца второй декады месяца в столичном регионе максимальная температура будет колебаться в пределах 28–29 градусов, а в отдельные дни достигать 30 градусов.

В программу реновации на юге Москвы включены 378 домов, там проживают 82,3 тысячи человек. Как рассказал мэр Сергей Собянин, на сегодняшний день в ЮАО введены в эксплуатацию и переданы под заселение 27 домов, еще 32 находятся на стадии проектирования и строительства. А правообладателями новых квартир уже стали 12,7 тысячи жителей округа.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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