Москвичам рассказали главные новости 9 июля

В Москве открылся новый центр "Профессии будущего", где можно найти работу или определиться с будущей профессией. Соискателей сопровождает карьерный наставник, который поможет в любой ситуации. Предложить могут востребованные и перспективные специальности.

Жара в Москве с температурой днем выше 25 градусов удержится до 20 июля. Не исключено, что жара сохранится и до конца месяца. На основании долгосрочных прогнозов, до конца второй декады месяца в столичном регионе максимальная температура будет колебаться в пределах 28–29 градусов, а в отдельные дни достигать 30 градусов.

В программу реновации на юге Москвы включены 378 домов, там проживают 82,3 тысячи человек. Как рассказал мэр Сергей Собянин, на сегодняшний день в ЮАО введены в эксплуатацию и переданы под заселение 27 домов, еще 32 находятся на стадии проектирования и строительства. А правообладателями новых квартир уже стали 12,7 тысячи жителей округа.

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