Более 400 пар заключили брак в День семьи, любви и верности в Москве

Фото: depositphotos/Satura_

Свыше 400 пар поженились в Москве в День семьи, любви и верности, который отмечался 8 июля. Об этом рассказала заммэра Анастасия Ракова, передает портал мэра и правительства столицы.

Вице-мэр отметила, что во дворцах бракосочетания и на площадках для выездной регистрации брака проекта "Новые адреса счастья" молодоженам вручили по букету ромашек и открытке с поздравлениями. Впервые россияне отметили День семьи, любви и верности в 2008 году. С этого времени в городе в праздник было создано более семи тысяч семей, рассказала Ракова.

Праздник приурочен ко дню памяти святых князя Петра и его жены Февронии. Супруги – покровители брака, а их отношения – пример настоящих чувств и преданности. Самое большое число браков, заключенных в День семьи, любви и верности, – по тысяче пар – было зарегистрировано в 2016 и 2017 годах. В 2022-м свои семьи создали порядка 900 пар. В тот же год во Дворце бракосочетания № 1 были одновременно зарегистрированы два брака – пары и родителей жениха.

Накануне Дня семьи, любви и верности три пары поженились на станции столичного метро "Маяковская". На церемонии для молодоженов прозвучал марш Мендельсона, а свадебные фотосессии молодые семьи провели в поезде "Москва-2024". Всего за четыре года на станции заключили брак 61 пара.