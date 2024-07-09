Собянин рассказал, как бизнесмены могут пройти в Москве бесплатное обучение

Фото: пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

Более 33 тысяч человек получили образовательную поддержку от образовательной программы ГБУ "Малый бизнес Москвы" с начала года, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.



Мэр напомнил, что МБМ проводит разные образовательные программы и мероприятия, которые длятся от нескольких дней до пары месяцев.



Среди них "Школа бизнеса МБМ". Это пятидневный бесплатный курс для тех, кто хочет начать свое дело. Ближайшая группа стартует офлайн 15 июля.



Еще одна программа получила название "Прокачай свой бизнес вместе с наставником". Она длится два месяца в онлайн- и очном форматах и помогает вывести бизнес на новый уровень. Следующий поток программы наставничества начнется 22 июля.



В "Онлайн-Академии" начать обучение можно в любое время. Это платформа для дистанционного обучения бизнесменов столицы. Она предлагает 40 курсов и программ от ведущих компаний сферы бизнес-образования, больше 250 видео и записей вебинаров, подкастов и аудиокурсов, а также свыше 2,5 тысячи материалов в разделе "Бизнес-библиотека".



Кроме того, по словам мэра, каждый год проходят форум "Женский бизнес", конференция "Бизнес не по-детски", Форум социального предпринимательства "Больше, чем бизнес", интенсив "Мамы в бизнесе" и другие мероприятия.



По данным опроса МБМ среди клиентов, самыми интересными для изучения темами участники считают маркетинг и продвижение, вопросы управления и развития бизнеса, личную и профессиональную эффективность.

ГБУ "Малый бизнес Москвы" разработало для столичных предпринимателей новую меру поддержки. Они смогут получить бесплатные консультации от специалистов по вопросам маркировки товаров.

Услуга доступна столичным микропредприятиям, состоящим в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства, которым необходимо маркировать товар. Бизнес должен быть зарегистрирован в Москве и не связан с производством подакцизных товаров. В месяц предприниматели могут бесплатно распечатать до 100 кодов маркировки.