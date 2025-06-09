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09 июня, 13:15

Мэр Москвы

Сергей Собянин рассказал, как прошла первая неделя "Лета в Москве"

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Почти 6,5 миллиона человек посетили мероприятия проекта "Лето в Москве" в первую неделю. Как отметил в своем блоге Сергей Собянин, это рекордный показатель.

За первые 7 дней прошло более 5 тысяч мероприятий: от фестивалей и концертов до спортивных турниров и благотворительных акций. Среди них – 3-й Московский летний музыкальный фестиваль "Зарядье", дискотеки и концерты на "Молодежной точке" и кинопоказы на свежем воздухе.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Лето в Москве
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