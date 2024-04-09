Новости часа: Варшавское и Симферопольское шоссе соединят с южным направлением МСД

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Варшавское и Симферопольское шоссе соединят с южным направлением МСД к концу 2024 года. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Московским рестораторам рекомендовали закрыть летние веранды из-за непогоды. Об этом предупредили власти.

Ночная экскурсия по московскому метро пройдет 19 апреля. Об этом сообщил заммэра столицы Максим Ликсутов.