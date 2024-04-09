09 апреля, 16:45Новости
Новости часа: Варшавское и Симферопольское шоссе соединят с южным направлением МСД
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Варшавское и Симферопольское шоссе соединят с южным направлением МСД к концу 2024 года. Об этом рассказал Сергей Собянин.
Московским рестораторам рекомендовали закрыть летние веранды из-за непогоды. Об этом предупредили власти.
Ночная экскурсия по московскому метро пройдет 19 апреля. Об этом сообщил заммэра столицы Максим Ликсутов.