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Новости

09 апреля, 16:45

Новости

Новости часа: Варшавское и Симферопольское шоссе соединят с южным направлением МСД

Новости часа: Варшавское и Симферопольское шоссе соединят с южным направлением МСД

Новости часа: сервисы "Московской электронной школы" внедрят в 20 регионах России

Новости часа: Собянин рассказал о строительстве дороги от МСД до новой трассы в ТиНАО

Собянин: в этом году в музее-заповеднике "Коломенское" начнется благоустройство

Собянин: МСД соединят с Симферопольским и Варшавским шоссе в конце 2024 года

Новости часа: в "Московскую электронную школу" внедрят умные сервисы с ИИ

Новости часа: на западе Москвы под заселение по реновации передали 36 новостроек

Собянин: почти 80% поездок на метро пассажиры оплачивают "Тройкой"

Собянин: на западе Москвы под заселение по реновации передали 36 новостроек

Новости часа: почти 80% поездок на метро пассажиры оплачивают "Тройкой"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Варшавское и Симферопольское шоссе соединят с южным направлением МСД к концу 2024 года. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Московским рестораторам рекомендовали закрыть летние веранды из-за непогоды. Об этом предупредили власти.

Ночная экскурсия по московскому метро пройдет 19 апреля. Об этом сообщил заммэра столицы Максим Ликсутов.

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