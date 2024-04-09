Собянин: в этом году в музее-заповеднике "Коломенское" начнется благоустройство

На территории музея-заповедника "Коломенское" стартует масштабное благоустройство. Работы пройдут в несколько этапов. Первым делом обустроят набережную Москвы-реки близ станции метро "Кленовый бульвар", там организуют причальную площадь. В самом парке "Коломенское" восстановят каскады прудов и сделают свадебный парк. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Также мэр столицы отметил, что благоустройство пройдет в Парке Горького и "Сокольниках". Подробнее о том, какие работы запланировали в московских парках, – в эфире телеканала Москва 24.

