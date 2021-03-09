Собянин утвердил даты проведения общегородского субботника

Общегородской субботник пройдет в Москве 24 апреля. Об этом сообщила пресс-служба мэра и правительства города по итогам заседания президиума правительства. Распоряжение было подписано Сергеем Собяниным.

На субботник приглашаются школьники, студенты, сотрудники предприятий и все москвичи, которые хотят принять участие в уборке и благоустройстве города.

Участники субботника будут работать в парках и дворах, на территориях объектов социальной сферы. Им предстоит убирать мусор с газонов, собирать прошлогоднюю листву, обустраивать цветочные клумбы.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.