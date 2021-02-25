Фото: телеграм-канал "Новости Москвы"
Бригады "Мосводостока" дежурят в Москве в связи с резким потеплением, сообщает столичный комплекс городского хозяйства в своем Telegram-канале.
Специалисты занимаются очищением водоприемных решеток и водосточных колодцев.
"На улицах города круглосуточно дежурят 300 бригад и порядка 270 единиц специализированной техники ГУП "Мосводосток" для оперативного пропуска талых снежных масс", – говорится в сообщении.
Кроме того, коммунальная техника дополнительно обрабатывает тротуары и дорожки противогололедными материалами и мелкогравийной крошкой против гололедицы. Меры предприняты в связи с непостоянным температурным режимом.
В ведомстве добавили, что по телефону 8 (495) 657-87-03 можно сообщить о скоплении воды.
Ранее за сутки в столице выпало еще 7 сантиметров снега, коммунальные службы ведут уборку дорог и дворовых территорий.
Под особым контролем находится очистка пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, ТПУ, объектам социальной сферы, парковкам.
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