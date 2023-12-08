Новости часа: в Москве появился сайт для записи на бесплатные занятия спортом

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве появился сайт для записи на бесплатные занятия спортом. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Почти 50 молочно-раздаточных пунктов отремонтировали в столице с начала 2023 года. Об этом рассказала заммэра Анастасия Ракова.

В здании Российской государственной библиотеки завершили реставрацию главного входа. Об этом сообщила заммэра Наталья Сергунина.