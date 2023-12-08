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08 декабря, 12:45

Спорт

Новости часа: в Москве появился сайт для записи на бесплатные занятия спортом

Новости часа: в Москве появился сайт для записи на бесплатные занятия спортом

Собянин: выплаты на приобретение льготных лекарств в Москве станут постоянными

Собянин объявил об открытии в "Руднево" завода по производству медизделий

Новости часа: Собянин ввел дополнительную гарантию на выплату средств на льготные лекарств

Москвичи смогут бесплатно посещать секции более чем по 70 видам спорта – Собянин

Собянин: выплаты на приобретение льготных лекарств в Москве станут постоянными

Мэр Москвы рассказал об усовершенствовании навигации в столичном метро

Собянин: основные работы по реконструкции Люберецких очистных сооружений завершены

Новости часа: бизнес-хаб из пяти многофункциональных зданий построят в ТиНАО

Новости часа: познавательный поезд будет курсировать на Сокольнической линии метро

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве появился сайт для записи на бесплатные занятия спортом. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Почти 50 молочно-раздаточных пунктов отремонтировали в столице с начала 2023 года. Об этом рассказала заммэра Анастасия Ракова.

В здании Российской государственной библиотеки завершили реставрацию главного входа. Об этом сообщила заммэра Наталья Сергунина.

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