Собянин поблагодарил москвича, вступившегося за девушку в метро

Сергей Собянин навестил парня, которого избили в столичном метро. Он поблагодарил Романа Ковалева за то, что тот заступился за девушку и встал под удар. Мэр сообщил, что парню выплатят 2 миллиона рублей от метрополитена.

Сам Роман признался, что не мечтал о такой популярности. Он хотел скромно отлежаться в больнице.

4 октября в вагоне поезда, следовавшего до станции столичного метро "Первомайская", трое мужчин избили молодого человека, заступившегося за девушку. Конфликт начался после того, как пассажирка попросила шумную компанию вести себя тише.

Суд арестовал троих подозреваемых. Фигурантами дела стали молодые люди 21, 22 и 26 лет. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.