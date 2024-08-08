Новости часа: в Курск направлены дополнительные медицинские бригады из Москвы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Москва направила дополнительные медицинские бригады в Курскую область. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Семь объектов железнодорожной инфраструктуры ввели в Москве с начала 2024 года, рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По словам синоптиков, желтый уровень погодной опасности в Москве на 9 августа объявили из-за грозы.