08 августа, 18:30Новости
Новости часа: в Курск направлены дополнительные медицинские бригады из Москвы
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Москва направила дополнительные медицинские бригады в Курскую область. Об этом сообщил Сергей Собянин.
Семь объектов железнодорожной инфраструктуры ввели в Москве с начала 2024 года, рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
По словам синоптиков, желтый уровень погодной опасности в Москве на 9 августа объявили из-за грозы.