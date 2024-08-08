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Новости

08 августа, 18:30

Новости

Новости часа: в Курск направлены дополнительные медицинские бригады из Москвы

Новости часа: в Курск направлены дополнительные медицинские бригады из Москвы

Новости часа: пострадавших из Курской области лечат ведущие специалисты Москвы

Собянин: в московские клиники поступили пострадавшие из Курской области

Собянин назвал главные строительные проекты Москвы, завершенные в этом году

Собянин: в московские клиники поступили пострадавшие из Курской области

Собянин рассказал о результатах работы градостроительного комплекса в этом году

Собянин: с начала года в Москве построено 12,3 км дорог

Собянин рассказал о результатах работы градостроительного комплекса в 2024 году

Собянин сообщил о создании в Москве кинокластера мирового уровня

Собянин: направляем московских врачей для оказания помощи в Курской области

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Москва направила дополнительные медицинские бригады в Курскую область. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Семь объектов железнодорожной инфраструктуры ввели в Москве с начала 2024 года, рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По словам синоптиков, желтый уровень погодной опасности в Москве на 9 августа объявили из-за грозы.

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