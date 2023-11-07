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Новости

07 ноября, 12:00

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Новости часа: павильоны ВДНХ подготовили специальную программу к форуму "Россия"

Новости часа: павильоны ВДНХ подготовили специальную программу к форуму "Россия"

Новости часа: Собянин рассказал о строительстве нового кампуса МГТУ имени Н. Э. Баумана

Сергей Собянин рассказал о строительстве нового кампуса МГТУ имени Н. Э. Баумана

Собянин сообщил о росте популярности онлайн-записи в "Московское долголетие"

Мэр Москвы рассказал о новой программе ВДНХ к форуму "Россия"

Собянин рассказал о строительстве спортивных объектов в Москве

Новости часа: Собянин сообщил о выделении 20 гектаров земли под постройку спорткомплексов

Пассажиры столицы проехали на электробусах более 100 млн раз с начала года

В этом году в Москве высадят более 750 новых деревьев – Собянин

Востребованность услуг и сервисов портала mos.ru выросла на 15% за год

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. 18 павильонов ВДНХ представят спецпрограммы в рамках международной выставки-форума "Россия". Об этом рассказал Сергей Собянин.

Сервис искусственного интеллекта для постановки заключительного диагноза внедрили во взрослых поликлиниках Москвы. Об этом сообщила заммэра Анастасия Ракова.

Почти 50 маршрутов общественного транспорта идут до четырех московских автовокзалов. Об этом заявил заммэра Максим Ликсутов.

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