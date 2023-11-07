Новости часа: павильоны ВДНХ подготовили специальную программу к форуму "Россия"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. 18 павильонов ВДНХ представят спецпрограммы в рамках международной выставки-форума "Россия". Об этом рассказал Сергей Собянин.

Сервис искусственного интеллекта для постановки заключительного диагноза внедрили во взрослых поликлиниках Москвы. Об этом сообщила заммэра Анастасия Ракова.

Почти 50 маршрутов общественного транспорта идут до четырех московских автовокзалов. Об этом заявил заммэра Максим Ликсутов.