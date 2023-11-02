Университет имени Плеханова получит новый корпус в Замоскворечье

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Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова получит новый корпус цифровых и информационных технологий во второй половине 2024 года. Он будет располагаться на месте снесенного аварийного здания 1930 года постройки в районе Замоскворечье по адресу улица Большая Серпуховская, владение 13, строение 1. Об этом сообщается на сайте комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.



"Площадь учебного корпуса на 1 200 учащихся составляет 23,5 тысячи квадратных метров. Центральным ядром здания станет шестиэтажный атриум сложной формы. На первом уровне к нему будет примыкать столовая и конгресс-центр", – сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он отметил, что в новом корпусе со второго по шестой этаж расположат основной объем компьютерных классов, лабораторий и аудиторий. Один из этажей будет занят кафедрами, кабинетами и деканатами. Также в здании разместится спортблок с универсальными, гимнастическими и тренажерными залами. Чтобы проводить конференции и профессиональные встречи в центральном универсальном зале, предусмотрена возможность трансформации стен.

По словам главы Стройкомплекса, в двух подземных этажах обустроят технические помещения и парковку на 103 машины. А перед корпусом создадут сквер, который будет доступен для горожан.

"Главный фасад строения имеет необычную конфигурацию – он выполнен в форме вогнутой линзы, обращенной к Серпуховской площади. Входная группа подчеркнута колоннами, вытянутыми во всю высоту здания. В перспективе предусмотрена возможность связи с соседними корпусами надземными переходами-галереями", – уточнил руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

Он добавил, что город одобрил архитектурно-градостроительное решение объекта. Разрешение на возведение корпуса было оформлено в ноябре 2019 года. В настоящее время специалисты завершили монолитные работы.

Руководитель департамента сказал, что проект осуществляется в рамках программы комплексного обустройства и развития центральной части Москвы, которая реализуется с 2011 года на основании госпрограммы "Градостроительная политика", принятой Сергеем Собяниным.

Ранее мэр Москвы открыл два новых корпуса научно-исследовательского кластера Московского государственного технического университета (МГТУ) имени Баумана. По его словам, в ближайшее время будут возведены еще 10 корпусов. Собянин уточнил, что новые корпуса являются совместным проектом с правительством РФ по поручению Владимира Путина. Всего проект развития МГТУ предполагает возведение и реконструкцию 14 зданий.

"Мой район. Обратная связь": благоустройство студквартала в районе МГТУ имени Баумана