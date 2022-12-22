Фото: официальный сайт комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

Новые учебные корпуса и кампус появятся в Российском университете транспорта в рамках модернизации, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства.

Уточняется, что решение о внесении изменений в правила землепользования и застройки принято на заседании Градостроительно-земельной комиссии Москвы (ГЗК).

"На земельном участке площадью около 2,5 гектара на Варшавском шоссе планируется реконструировать учебный корпус Академии водного транспорта общей площадью более 22,2 тысячи квадратных метров – его габариты после реконструкции не изменятся", – приводятся в сообщении пресс-службы слова заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.

Он отметил, что для университета также возведут здание лабораторно-экспериментальных исследований с учебными помещениями.

В свою очередь, председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова рассказала, что на участке площадью около 0,38 гектара на Новоданиловской набережной появится кампус для проживания курсантов.

По ее словам, объекты построят за счет Федеральной адресной инвестиционной программы.

Ранее сообщалось, что после ремонта открылись два новых учебных корпуса, студенческое общежитие и технические сооружения Московского государственного юридического университета имени Кутафина (МГЮА). Отмечалось, что взамен старых зданий город выделил университету новые площади. Речь идет о пяти зданиях на набережной Шитова общей площадью свыше 14,6 тысячи квадратных метров.

Теперь здания соответствуют современным стандартам организаций высшего образования, расположенных в Москве.



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