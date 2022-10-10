Главный корпус Горного института НИТУ МИСиС отреставрируют – Сергунина

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Главный корпус Горного института национального исследовательского технологического университета (НИТУ) МИСиС будет отреставрирован. Информация об этом появилась на сайте мэра Москвы.

Речь идет о здании на Ленинском проспекте, доме № 6, строении 1. Заммэра столицы Наталья Сергунина сообщила, что скоро должна быть согласована документация по интерьерам. Уже одобрен проект по восстановлению фасадов здания. Грант на реставрацию был выделен по решению Сергея Собянина.

"Ансамбль Горного института играет важную роль в архитектурном облике района Якиманка. Уже почти 200 лет в нем работают образовательные учреждения. В 1941 году здесь формировалась первая Московская дивизия народного ополчения", – рассказала она.

Отмечается, что главный корпус института является памятником архитектуры начала XIX века и имеет статус объекта культурного наследия регионального значения.

Ранее стало известно, что в Москве готовят комплексный проект реставрации Симонова монастыря, основанного в XIV веке. Реконструкцию проведут с сохранением исторической уникальности места. Собянин напомнил, что в последние годы в столице проводятся масштабные реставрационные работы. Особое внимание уделяется восстановлению памятников церковной архитектуры.



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