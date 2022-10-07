Собянин поддержал проведение выставки по импортозамещению в реставрационных материалах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Сергей Собянин поддержал проведение выставки "Импортозамещение в реставрационных материалах и технологиях. Сохранение объектов культурного наследия". Она пройдет в центре современного искусства "Винзавод" с 24 по 26 ноября.

Площадь экспозиции составит 2,5 тысячи квадратных метров. При этом она будет состоять из нескольких блоков:

"Импортозамещение в сфере реставрации объектов культурного наследия: технологии и материалы";

"Роль инвесторов в сохранении объектов культурного наследия в Москве";

"Реставрация памятников архитектуры и создание новых точек притяжения как ресурс развития внутреннего туризма";

"Потенциал развития волонтерства в сфере культурного наследия".

На выставке будут проводиться также и мастер-классы. В рамках лекций эксперты области расскажут о реставрации произведений из дерева и натурального камня, кирпичной кладки, штукатурного и лепного декора, а также станковой живописи.

Ожидается, что в событии примут участие в том числе эксперты из реставрационных мастерских, общественных объединений и образовательных учреждений. При этом само проведение такого мероприятия будет способствовать поиску и внедрению в практику современных материалов и технологий, которые нужны для реализации программы реставрации в столице.

Ранее сообщалось, что за 11 лет в Москве было отреставрировано 1 880 объектов культурного наследия. Так, по словам Собянина, в 2022 году после реставрации открыли грот "Бельведер" в саду имени Баумана. Там полностью воссоздали исторический облик, восстановили лестницы и арки.

Мэр до этого отмечал, что часть объектов после реконструкции сохраняет свою функцию, как жилой дом Наркомфина и Северный речной вокзал. В других же открываются новые пространства.



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